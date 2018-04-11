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Телеэкран с семиэтажный дом установят в Волгограде в фан-зоне к ЧМ-2018
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Телеэкран с семиэтажный дом установят в Волгограде в фан-зоне к ЧМ-2018 

ТАСС 11 апреля 2018
Фото: Все для Вас
ВОЛГОГРАД, 11 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Телеэкран размером с семиэтажный дом для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года установят на Центральной набережной Волгограда во время турнира. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.
"Большой экран с семиэтажный дом будет установлен на нижней террасе Центральной набережной, на нем в прямом эфире будут транслироваться матчи турнира, — сказал Попков. — На верхней террасе разместится фуд-зона, зона спонсоров Международной федерации футбола, будет организована торговля сувенирами, также разрешена торговля пивом. Здесь будут проходить различные концертные программы".
Центральная набережная Волгограда наравне с Мамаевым курганом является визитной карточкой города. Она амфитеатром спускается от центральных улиц к Волге, где в непосредственной близости от набережной расположен речной порт.
"Одномоментно на фестивале болельщиков в Волгограде смогут находиться 15 тыс. человек, не больше. Эта мера предпринята в целях обеспечения безопасности", — уточнил вице-губернатор.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» пройдут четыре матча группового этапа мирового первенства: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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