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Каряка покинул «Амкар»
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Каряка покинул тренерский штаб «Амкара» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Амкар" на официальном сайте сообщил, что тренер команды Андрей Каряка покинул клуб. Решение принято по желанию специалиста.
— Конечно, жаль, что мы вместе не доработаем этот тяжелейший сезон, но такова жизнь, — сказал исполнительный директор пермяков Денис Маслов. — И в тренировочном процессе, и в жизни команды Андрей играл огромную роль — его знания и готовность показать любой технический прием, неизменно позитивный настрой и склонность к анализу были несомненным капиталом "Амкара". Но он сам обратился в клуб с просьбой его отпустить, и мы с уважением отнеслись к его решению. Так что очень хочется пожелать ему удачи и яркого развития карьеры. Будем рады встрече с ним в любом качестве!
Напомним, Каряка входил в тренерский штаб "Амкара" с зимы 2015 года. В сезоне-2017/18 пермяки занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав в 24 матчах 28 очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 4 очка.
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