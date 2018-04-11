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Южнокорейские футболисты получили до $75 тыс. в качестве премии за выход на ЧМ-2018
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Южнокорейские футболисты получили до $75 тыс. в качестве премии за выход на ЧМ-2018 

ТАСС 11 апреля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 апреля. Футболисты сборной Южной Кореи получили премиальные за выход команды в финальный этап чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство Yonhap.
По информации источника, игроки сборной были разделены на четыре группы в зависимости от вклада в результаты команды. Попавшие в первую группу получили $75 тыс., вторую — $56 тыс., третью — $37 тыс., четвертую — $28 тыс.
Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А в азиатской зоне отборочного турнира, на семь очков отстав от иранцев. Команда одержала четыре победы в 10 матчах. На групповом этапе турнира южнокорейские футболисты встретятся со сборными Швеции, Мексики и Германии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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