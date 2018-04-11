Южнокорейские футболисты получили до $75 тыс. в качестве премии за выход на ЧМ-2018

ТАСС , 11 апреля. Футболисты сборной Южной Кореи получили премиальные за выход команды в финальный этап чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

По информации источника, игроки сборной были разделены на четыре группы в зависимости от вклада в результаты команды. Попавшие в первую группу получили $75 тыс., вторую — $56 тыс., третью — $37 тыс., четвертую — $28 тыс.

Сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А в азиатской зоне отборочного турнира, на семь очков отстав от иранцев. Команда одержала четыре победы в 10 матчах. На групповом этапе турнира южнокорейские футболисты встретятся со сборными Швеции, Мексики и Германии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.