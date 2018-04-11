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Игрок «Зенита» рассказал об интересе «Реала» и «Ювентуса»
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Футболит «Зенита» рассказал об интересе со стороны «Реала» и «Ювентуса» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес признался, что польщён интересом со стороны «Реала» и «Ювентуса».
«У меня много друзей в Турине, но сейчас я сосредоточусь на финише чемпионата России и посмотрю, что будет в конце сезона. Приятно знать, что тобой интересуются два таких клуба как «Ювентус» и «Реал», но я не отвлекаюсь на разговоры об этом», — приводит слова Паредеса RMC Sport.
Он отметил, что пример решение о возможном переходе после чемпионата мира 2018 года.
«Выбор между «Ювентусом» и «Реалом» очень непростой. Я хочу увидеть оба предложения на столе, а затем уже выбрать. А пока должен работать и хорошо играть, иначе рискую потерять интерес двух великих клубов», — добавил аргентинец.
Ранее сообщалось, что ФИФА может запретить аренду футболистов.
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