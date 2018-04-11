Болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарят шапки-ушанки

Воспитанники и фанаты детской футбольной школы российского клуба ЦСКА подарят болельщикам лондонского «Арсенала» шапки-ушанки перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome», сообщает ТАСС

"Цель акций «Gentlefan» — создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира.

Акция начнется в 20:00. Место проведения акции — вход на сектор болельщиков «Арсенала», — говорится в сообщении, где также отмечено, что в российскую столицу согласно преварительным данным должны приехать около ста болельщиков английского клуба.

Ответный матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена» 12 апреля в 22.05 по московскому времени. Первый поединок завершился разгромным поражением российского клуба со счетом 1:4.