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Болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарят шапки-ушанки
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Болельщикам «Арсенала» перед матчем с ЦСКА подарят шапки-ушанки 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Воспитанники и фанаты детской футбольной школы российского клуба ЦСКА подарят болельщикам лондонского «Арсенала» шапки-ушанки перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome», сообщает ТАСС.
"Цель акций «Gentlefan» — создать дружескую и теплую атмосферу для футбольных болельщиков, приезжающих в Россию со всего мира.
Акция начнется в 20:00. Место проведения акции — вход на сектор болельщиков «Арсенала», — говорится в сообщении, где также отмечено, что в российскую столицу согласно преварительным данным должны приехать около ста болельщиков английского клуба.
Ответный матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена» 12 апреля в 22.05 по московскому времени. Первый поединок завершился разгромным поражением российского клуба со счетом 1:4.
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