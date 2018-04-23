На первый матч стадиона ЧМ-2018 в Самаре проданы все билеты

На первый тестовый матч стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года «Самара Арена» проданы все билеты, сообщает "Советский спорт"

Как отмечает пресс-служба «Крыльев Советов», команда проведет на новом стадионе матч против воронежского «Факела» 28 апреля в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Самара Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира по футболу — 2018 в Россию со своими поварами.