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На первый матч стадиона ЧМ-2018 в Самаре проданы все билеты
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На первый матч стадиона ЧМ-2018 в Самаре проданы все билеты 

Газета.Ru 23 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
На первый тестовый матч стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года «Самара Арена» проданы все билеты, сообщает "Советский спорт".
Как отмечает пресс-служба «Крыльев Советов», команда проведет на новом стадионе матч против воронежского «Факела» 28 апреля в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Самара Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира по футболу — 2018 в Россию со своими поварами.
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