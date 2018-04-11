УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы по итогам матча ЛЧ с «Ливерпулем»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, Гвардилола обвиняется в неподобающем поведении и удалении со скамейки запасных на трибуну.

Также начато дисциплинарное расследование в отношении «Ливерпуля» за использование болельщиками пиротехнических изделий а также бросание посторонних предметов на поле.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.

Ранее Гвардиола рассказал, за что судья удалил его в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».