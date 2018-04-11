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УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы
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УЕФА открыл дело в отношении Гвардиолы по итогам матча ЛЧ с «Ливерпулем» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Как сообщает пресс-служба УЕФА, Гвардилола обвиняется в неподобающем поведении и удалении со скамейки запасных на трибуну.
Также начато дисциплинарное расследование в отношении «Ливерпуля» за использование болельщиками пиротехнических изделий а также бросание посторонних предметов на поле.
Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.
Ранее Гвардиола рассказал, за что судья удалил его в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
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