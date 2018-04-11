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Матч «Рубин» — «Уфа» перенесен
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Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским "Рубином" и "Уфой" перенесен с 6 на 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Время начала игры будет сообщено дополнительно.
Министерство спорта РФ и оргкомитет "Россия-2018" обратились к руководству РФПЛ с просьбой внести изменения в расписание матчей в связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, на которых будут проведены игры чемпионата мира по футболу 2018 года.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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