Матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа» перенесен с 6 на 7 мая

Матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским "Рубином" и "Уфой" перенесен с 6 на 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Время начала игры будет сообщено дополнительно.

Министерство спорта РФ и оргкомитет "Россия-2018" обратились к руководству РФПЛ с просьбой внести изменения в расписание матчей в связи с необходимостью проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, на которых будут проведены игры чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.