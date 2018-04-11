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РФС предупредил болельщиков «Арсенала»
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РФС предупредил болельщиков «Арсенала», что они не должны ввязываться в конфликты в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Болельщики английского футбольного клуба "Арсенал", которые планируют приехать на матч Лиги Европы против ЦСКА, не должны провоцировать и ввязываться в конфликты в Москве, иначе могут "найти приключения". Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве.
"Если английские болельщики едут в Москву посмотреть футбол, то им бояться нечего. Если они приедут и начнут искать приключения, тогда могут их найти. С учетом желания обеих сторон, конфликт может вспыхнуть очень легко. Но если вы уже приехали — не провоцируйте, не кричите, не обзывайтесь, тогда все будет нормально", — сказал Маркин.
"У нас есть списки английских болельщиков, которым запрещен проход на стадионы. Мы направляем эти списки, рекомендуем, а пропуском болельщиков занимаются правоохранительные органы и администрации стадионов", — отметил глава комитета РФС.
В первом матче "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 4:1, игра состоялась в Лондоне 5 апреля.
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