РФС предупредил болельщиков «Арсенала», что они не должны ввязываться в конфликты в Москве

Болельщики английского футбольного клуба "Арсенал" , которые планируют приехать на матч Лиги Европы против ЦСКА, не должны провоцировать и ввязываться в конфликты в Москве, иначе могут "найти приключения". Об этом ТАСС заявил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене" в Москве. "Если английские болельщики едут в Москву посмотреть футбол, то им бояться нечего. Если они приедут и начнут искать приключения, тогда могут их найти. С учетом желания обеих сторон, конфликт может вспыхнуть очень легко. Но если вы уже приехали — не провоцируйте, не кричите, не обзывайтесь, тогда все будет нормально", — сказал Маркин. "У нас есть списки английских болельщиков, которым запрещен проход на стадионы. Мы направляем эти списки, рекомендуем, а пропуском болельщиков занимаются правоохранительные органы и администрации стадионов", — отметил глава комитета РФС. В первом матче "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 4:1, игра состоялась в Лондоне 5 апреля.