Блаттер раскритиковал введение повторов на ЧМ-2018

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Время начала матча ЦСКА - "Амкар" изменилось по просьбе ОВД Москвы

СМИ: Кришито по окончании сезона-2017/18 вернется в "Дженоа"

СМИ: Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира из-за проблем со здоровьем