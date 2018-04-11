Блаттер раскритиковал введение повторов на ЧМ-2018

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Слова бывшего чиновника приводит BBC.
"Для такого консерватора в футболе, как я, VAR — это инновация, которая слишком быстро внедряется в спорт. Большинство судей никогда не имели дела с этой системой.
Думаю, что внедрять её на предстоящем чемпионате мира — не очень хорошая идея", — заявил Блаттер, добавив, что игроки и судьи не будут чувствовать себя комфортно.
Ранее Блаттер рассказал о трех секундах финального матча СССР — США на баскетбольном турнире в рамках Олимпиады-1972.