Ещё
Блаттер раскритиковал введение повторов на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-глава ФИФА раскритиковал введение повторов на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: thenational.ae
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Слова бывшего чиновника приводит BBC.
"Для такого консерватора в футболе, как я, VAR — это инновация, которая слишком быстро внедряется в спорт. Большинство судей никогда не имели дела с этой системой.
Думаю, что внедрять её на предстоящем чемпионате мира — не очень хорошая идея", — заявил Блаттер, добавив, что игроки и судьи не будут чувствовать себя комфортно.
Ранее Блаттер рассказал о трех секундах финального матча СССР — США на баскетбольном турнире в рамках Олимпиады-1972.
Газета.Ru: последние новости
Время начала матча ЦСКА - "Амкар" изменилось по просьбе ОВД Москвы СМИ: Кришито по окончании сезона-2017/18 вернется в "Дженоа" СМИ: Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира из-за проблем со здоровьем
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»46
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Липницкая опубликовала откровенное фото
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
Футбольные стадионы в России окупятся через 500 лет3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение