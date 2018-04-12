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Иньеста уезжает в Китай
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Капитан «Барселоны» Иньеста начнет следующий сезон в Китае 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Капитан и полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста покинет каталонскую команду по окончании текущего сезона, сообщает LaLigaNews.co.uk.
По информации Catalunya Radio, новым клубом 33-летнего испанца станет китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Отмечается, что Иньеста уже провел переговоры с руководством команды из Тяньцзиня и согласовал трехлетний контракт, в котором будет прописан пункт о возможности продления соглашения на год.
В китайском клубе полузащитник в общей сумме получит $37 млн  Ранее Иньеста намекнул на уход из "Барселоны" после разгрома от "Ромы" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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