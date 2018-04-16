В тренера «Луча-Энергии» бросили петуха

В тренера «Луча-Энергии» Григоряна бросили петуха во время матча

Во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между воронежским "Факелом" и владивостокским "Лучом-Энергией" произошел инцидент, в котором болельщик бросил петуха в главного тренера "Луча" Александра Григоряна

По информации "Матч ТВ", болельщик владивостокской команды вскоре после инцидента был арестован и выведен с матча.

Григорян не смог появится на пресс-конференции после случившегося из-за плохого самочувствия.

Ранее Григорян заявил об угрозах со стороны болельщиков команды. \