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В тренера «Луча-Энергии» бросили петуха
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В тренера «Луча-Энергии» Григоряна бросили петуха во время матча 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время матча 33-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между воронежским "Факелом" и владивостокским "Лучом-Энергией" произошел инцидент, в котором болельщик бросил петуха в главного тренера "Луча" Александра Григоряна.
По информации "Матч ТВ", болельщик владивостокской команды вскоре после инцидента был арестован и выведен с матча.
Григорян не смог появится на пресс-конференции после случившегося из-за плохого самочувствия.
Ранее Григорян заявил об угрозах со стороны болельщиков команды. \
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