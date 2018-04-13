Определились полуфинальные пары в ЛЧ

Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18

Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

По итогам жеребьёвки в полуфинале сыграют следующие пары:

«Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский», 26 мая. Номинальным хозяином встречи будет победитель пары «Бавария» — «Реал».