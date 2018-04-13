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Определились полуфинальные пары в ЛЧ
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Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/18 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Стали известны результаты жеребьёвки полуфинала Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая прошла сегодня, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
По итогам жеребьёвки в полуфинале сыграют следующие пары:
«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания)
«Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)
Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдёт в Киеве, на стадионе «Олимпийский», 26 мая. Номинальным хозяином встречи будет победитель пары «Бавария» — «Реал».
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