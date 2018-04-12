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Аньелли выступил за видеоповторы в ЛЧ
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Президент «Ювентуса»: система видеопомощи арбитрам должна быть введена в Лиге чемпионов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Систему видеопомощи арбитрам (VAR) необходимо использовать в матчах футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение высказал президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, чьи слова приводит портал Football Italia.
В среду "Ювентус" в гостях обыграл испанский "Реал" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 3:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира, так как проиграл первую встречу — 0:3. Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил мяч с пенальти, который был назначен в компенсированное ко второму тайму время. После этого за споры с арбитром с поля был удален вратарь итальянской команды Джанлуиджи Буффон.
"Мы должны сохранять спокойствие и проанализировать ситуацию, — сказал Аньелли. — Я вижу ряд стран, которые ввели VAR в своих чемпионатах, видел спорные ситуации в матчах еврокубков, в результате которых пострадали итальянские клубы. Это доказывает нам, что в Лиге чемпионов система видеоповторов абсолютно необходима. Речь идет не об одном или двух моментах, а о том, чтобы идти вперед в крупном турнире, который приносит так много денег и престижа, мы не можем допустить, чтобы подобные инциденты повторялись".
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России. Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии, также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций — 2017 в России. В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, США, а также в Кубке Англии.
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