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«Арсенал» узнал соперника в полуфинале ЛЕ
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Определились полуфинальные пары Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В полуфинальной стадии турнира французский «Марсель» сыграет с австрийским «Ред Булл Зальцбургом», английский «Арсенал» — с испанским «Атлетико».
Первые матчи 1/4 финала пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая. Финал состоится 16 мая в Лионе.
Единственный российский клуб в Лиге Европы, московский ЦСКА вылетел из турнира 13 апреля. Армейцы до 75-й минуты вели в счете 2:0 у «Арсенала», однако не сумели удержать преимущество и сыграли вничью — 2:2. Первая встреча между командами завершилась поражением ЦСКА со счетом 1:4.
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