Ещё
Месси отметит день рождения в Бронницах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси отметит день рождения в Бронницах 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Michael Regan / Getty Images
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, как будет проходить подготовка ко дню рождения нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Его слова приводит «Чемпионат.com».
Месси отметит день рождения 24 июня. В это время аргентинец вместе с национальной командой будет находиться в России на чемпионате мира. Аргентинская команда будет базироваться в Подмосковье.
«Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома», — заявил Терюшков.
В начале марта Месси поделился грустными ожиданиями от чемпионата мира в России. По его мнению, если сборная Аргентины не выиграет мундиаль в этот раз, ей в нынешнем составе это не удастся уже никогда.
Аргентинский форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото33
В WADA заявили о взятке России52
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании191
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В МОК разгорелся новый скандал14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение