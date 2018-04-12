Месси отметит день рождения в Бронницах

Месси отметит день рождения 24 июня. В это время аргентинец вместе с национальной командой будет находиться в России на чемпионате мира. Аргентинская команда будет базироваться в Подмосковье.

«Вместе с городским округом Бронницы мы хотим организовать большое мероприятие на центральной площадке фестиваля футбола. Мы хотим перевести все меню ресторанов на родные языки болельщиков, чтобы они почувствовали себя как дома», — заявил Терюшков.

В начале марта Месси поделился грустными ожиданиями от чемпионата мира в России. По его мнению, если сборная Аргентины не выиграет мундиаль в этот раз, ей в нынешнем составе это не удастся уже никогда.

Аргентинский форвард является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» футболист восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.