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4500 человек обеспечат безопасность на «Фиште» во время ЧМ
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4500 человек обеспечат безопасность на «Фиште» во время ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 12 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о том, как будет обеспечена безопасность граждан во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Отметим, что 11 апреля, делегация Бельгии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный полос Королевства в России Жан Артур Режибо, посетила Сочи. Члены осмотрели стадион «Фишт» и познакомились с инфраструктурой муниципалитета. Посол высказал уверенность, что чемпионат мира в Олимпийской столице пройдет на высшем уровне.
По словам Кондратьева, все системы стадиона, отвечающие за безопасность и досмотр посетителей, работают на высоком уровне и высокой скорости.
Обеспечение комфорта и безопасности гостей и участников ЧМ является приоритетом в работе властей региона. Также особое внимание край уделяет гостеприимству, созданию комфортного климата, логистике, в том числе и транспортной.
Во время проведения матчей на «Фиште» за безопасность и комфорт зрителей будут отвечать 4500 человек.
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