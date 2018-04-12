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Кьеллини: «Кто-то удивлён?»
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Джорджо Кьеллини: «Кто-то удивлен? В прошлом году „Бавария“ прошла через это, теперь мы» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом" (3:1, по сумме двух матчей 3:4) отметил, что не удивлен работой арбитра Майкла Оливера. Судья на третьей добавленной минуте поставил пенальти в ворота туринцев, который реализовал Криштиану Роналду.
— Кто-то удивлен? В прошлом году "Бавария" прошла через это, теперь мы, — приводит Football Italia слова Кьеллини.
Напомним, в прошлом сезоне мадридцы победили мюнхенцев на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, после чего представители "Баварии" высказывали недовольство работой арбитров во главе с Виктором Кашшаи.
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