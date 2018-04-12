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Буффон и Роналду обнялись после матча
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Буффон и Роналду обнялись после матча четвертьфинала ЛЧ «Реал» — «Ювентус» 

RT на русском 4 часа назад
Вратарь туринского «Ювентуса» и нападающий мадридского «Реала» тепло обнялись после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Буффон получил прямую красную карточку от арбитра встречи Майкла Оливера после назначенного в его ворота пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Роналду и вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что футболисты «Ювентуса» и «Реала» едва не подрались после матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
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