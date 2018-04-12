Сборная РФ установила новый антирекорд

Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд

Сборная России опустилась с 63-го на 66-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 493 очка. В марте сборная России провела две товарищеские встречи. 23 марта российские футболисты проиграли бразильцам со счетом 0:3, а 27 марта уступили французам — 1:3.

66-я позиция является рекордно низкой в рейтинге ФИФА для сборной России. Ранее худшим показателем российской команды было 65-е место, которое она занимала в октябре и ноябре 2017 года.

Сборная Германии сохранила первое место в рейтинге (1553 очка), сборная Бразилии (1384) осталась на второй позиции. Бельгийцы (1346) поднялись с пятого на третье место, соответственно сборные Португалии (1306) и Аргентины (1254) потеряли по одной позиции и занимают четвертое и пятое место. Команда Швейцарии (1179) поднялась с восьмой на шестую строчку, а команда Франции (1166) — с девятой на седьмую. Испанцы (1162) опустились с шестой строчки на восьмую, чилийцы (1146) поднялись с десятой позиции на девятую, а сборная Польши (1118) потеряла четыре места в рейтинге и замыкает десятку сильнейших.

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, — 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад, — 0,5, 24-36 месяцев назад — 0,3, 36-48 месяцев назад — 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле P = M x I x T x C.

М в данной формуле — начисляемые очки: 3 очка — за победу, 1 — за ничью, 0 — за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение — в 1. I — важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных — 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций — 3, чемпионата мира — 4. T — сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е, — от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С — сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы — 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки — 0,85.