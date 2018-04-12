Рамоса могут дисквалифицировать

Футболист мадридского «Реала» Рамос может быть дисквалифицирован на один матч ЛЧ

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может получить дисквалификацию на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

Рамос пропускал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ювентуса", который "Реал" проиграл со счетом 1:3. В первой встрече Рамос получил желтую карточку за фол на Пауло Дибале и из-за перебора желтых карточек не смог сыграть в ответном матче. В конце второй игры защитник, которому было разрешено наблюдать за игрой только с трибун, был замечен в подтрибунном помещении.

"Реал" вышел в следующую стадию Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче со счетом 3:0. Соперник "Реала" по полуфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.