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Рамоса могут дисквалифицировать
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Футболист мадридского «Реала» Рамос может быть дисквалифицирован на один матч ЛЧ 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может получить дисквалификацию на один матч в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.
Рамос пропускал ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ювентуса", который "Реал" проиграл со счетом 1:3. В первой встрече Рамос получил желтую карточку за фол на Пауло Дибале и из-за перебора желтых карточек не смог сыграть в ответном матче. В конце второй игры защитник, которому было разрешено наблюдать за игрой только с трибун, был замечен в подтрибунном помещении.
"Реал" вышел в следующую стадию Лиги чемпионов благодаря победе в первом матче со счетом 3:0. Соперник "Реала" по полуфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая пройдет 13 апреля в швейцарском Ньоне.
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