На стадионе ЧМ-2018 в Самаре началась укладка газона

На стадионе в Самаре, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России начались работы по укладке газона.

«Специалисты приступили к укладке газона раньше, чем планировалось, и работали всю ночь. Укладка газона ведётся вручную, на настоящее время уже уложено около 40% покрытия». — приводит ТАСС слова представителя генподрядчика строительных работ на стадионе.

На арене в Самаре пройдут шесть матчей чемпионата мира, четыре — группового этапа, и по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие стадиона ЧМ-2018 в Ростове состоится 13 мая.