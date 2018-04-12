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Мутко ожидает нешуточную борьбу за чемпионство в РФПЛ
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Мутко ожидает нешуточную борьбу за чемпионство в РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в заключительных турах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Локомотив» пока ещё имеет большой гандикап. Но надеюсь, концовка будет интересная. Предстоит нешуточная борьба — у лидера впереди ещё игры с прямыми конкурентами. Это здорово», — приводит слова Мутко Sport24.
Он отметил, что такая борьба в чемпионате даёт рост мастерства игрокам российской сборной.
«Главное, чтобы все они обошлись без травм в решающих матчах сезона. Понятно, что это часть футбола, но игрокам нашей национальной команды желаю здоровья», — добавил вице-премьер.
После 25 туров «Локомотив» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на два балла и имея одну игру в запасе.
Ранее Мутко заявил, что РФС не рассматривает вопрос о переносе финала Кубка России по футболу на другую дату.
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