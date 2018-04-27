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Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
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Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер юношеской сборной России по футболу, экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков назвал «неплохим» фильм Данилы Козловского «Тренер», но обратил внимание на одну неправдоподобную сцену. Об этом пишут «Известия».
По мнению Кержакова, картина описывает футбол реалистично, «за исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку».
Кержаков отметил, что профессиональные футболисты, которые играли в фильме, могли дать подсказки сценаристам.
Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер».
Ранее актер пожаловался на «дерьмо, летящее в его сторону и в сторону российского футбола» из-за фильма. По его словам, «Тренера» хорошо приняли в Европе, а в России — «сплошная ненависть и хамство», и люди «пишут столько гадостей, что порой теряешься».
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