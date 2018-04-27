Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского

По мнению Кержакова, картина описывает футбол реалистично, «за исключением момента, когда тренер пришел пьяным на тренировку».

Кержаков отметил, что профессиональные футболисты, которые играли в фильме, могли дать подсказки сценаристам.

Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли фильма «Тренер».

Ранее актер пожаловался на «дерьмо, летящее в его сторону и в сторону российского футбола» из-за фильма. По его словам, «Тренера» хорошо приняли в Европе, а в России — «сплошная ненависть и хамство», и люди «пишут столько гадостей, что порой теряешься».