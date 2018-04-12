В ожидании чуда: ЦСКА настроен на подвиг

Московский ЦСКА на своем поле примет лондонский «Арсенал» в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы. «Газета.Ru» рассказывает о встрече, лишь чудо в которой поможет российской команде избежать вылета из турнира.

В четверг, 12 апреля, московский ЦСКА дома сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы.

Армейцы, как известно, являются последними представителями страны в еврокубках этого сезона — и уже по итогам отчетной встречи распрощаются с международной ареной, скорее всего, и они.

По крайней мере, отчетливо намекает на сие развитие событий результат первого поединка команд, прошедшего неделей ранее в столице Великобритании — там представители РФПЛ, напомним, разгромно уступили со счетом 1:4.

При этом ругали ЦСКА по окончании матча на «Эмирейтс» единицы.

В плюс москвичам в основном ставился смелый футбол против гранта на выезде, который потенциально мог принести им успех (после гола Головина отличный момент был у Ахмета Мусы, например) — видимо, слишком уж утомились поклонники армейцев за годы работы в клубе Леонида Слуцкого, на подобные встречи избиравшего куда более прагматичную и осторожную тактику.

И хоть в итоге добиться приемлемого результата в Англии красно-синим не удалось, нет никаких сомнений, что морально с вылетом из Лиги Европы российский клуб еще не смирился — даже с учетом гнетущего дефицита в преддверии ответной встречи.

Отличным примером серьезного настроя вице-чемпионов России на продолжение европейского вояжа стало решение Виктора Гончаренко оставить в запасе Головина на понедельничный домашний поединок с «Динамо».

Александр, без всяких сомнений, является игровым лидером своего коллектива — и в любой другой ситуации, вероятно, начинал бы дерби в основе с первых минут. Однако на деле вошел в игру он уже лишь по ходу второго тайма, получив тем самым необходимый отдых перед вторым матчем с «канонирами».

В отсутствие своего плеймейкера ЦСКА, правда, совсем уж невзрачно провел первую часть важной в турнирном плане встречи, тогда как выход Головина хоть и помог армейцам наладить игру, но вот от поражения не спас — 1:2; и отставание от «Локомотива» со «Спартаком» возросло до восьми и шести баллов соотвественно.

Еще одним важным итогом московского дерби стал открытый конфликт Гончаренко и Мусы. Нигериец, который после возвращения в стан красно-синих из английского «Лестера» все никак не может найти себя, в противостоянии с «Динамо» в очередной раз не продемонстрировал ничего впечатляющего и был заменен на Федора Чалова на 58-й минуте.

Однако нападающему данное решение тренера не понравилось столь сильно, что Ахмед, намеренно проигнорировал протянутую специалистом руку — и уже спустя секунду, как сообщали СМИ, выслушивал от белоруса отборные объяснения, почему так поступать не стоит.

Сам Гончаренко на предматчевой пресс-конференции, впрочем, заявил, что если Муса будет готов к ответному четвертьфиналу Лиги Европы, то на поле он появится, несмотря на все недопонимания.

И все-таки выход футболиста сборной Нигерии против «Арсенала» — по крайней мере, в основном составе — на данный момент кажется маловероятным: уже упомянутый Чалов «Динамо» свой гол забил, плюс был в целом очень полезен и заряжен на борьбу, а значит явно заслуживает продолжения «банкета».

Что касается самих «пушкарей», то в перерыве между сражениями с ЦСКА они провели встречу внутреннего чемпионата с «Саутгемптоном», одержав тяжелую волевую победу со счетом 3:2.

В поединке со «святыми» Венгер не мог рассчитывать на одного из своих лидеров Генриха Мхитаряна , который не сыграет и в Москве — армянский полузащитник из-за травмы выбил практически до самого конца сезона.

Впрочем, и без него в атаке у лондонцев все более-менее неплохо — все же именно созидательная линия команды даже по меркам АПЛ выглядит устрашающе, что и демонстрирует от игры к игре.

Куда более серьезной потерей для «канониров» видится тяжелое повреждение центрдефа Лорана Косельни, ведущего оборонца коллектива — без него «Арсенал» допускает провалы у ворот Петра Чеха еще чаще обычного.

Собственно, именно поэтому об уже добытой англичанами путевке в полуфинал говорить пока что преждевременно.

Конечно, последние вопросы подопечные Венгера могут снять уже на старте матча в Москве, забив быстрый гол, однако в случае грамотных действий россиян на всех частях поля и мяча за их же авторством лондонцы потенциально могут и занервничать — благо, что ошибаться сзади у гостей есть кому.

Справедливости ради, примеров подобных невероятных камбеков в истории еврокубков не так уж и много: пересчитать их можно фактически по пальцам.

Одно из таковых чудес, впрочем, произошло в Лиге чемпионов лишь два дня назад — и тоже в противостоянии с явным фаворитом.

Героями стали футболисты «Ромы», забившие три безответных мяча дома в ворота самой «Барселоны» после 1:4 на выезде.

Спустя сутки подобный номер почти провернул «Ювентус», сильно ошарашивший на «Барнабеу» «Реал» — и лишь гол Криштиану Роналду с пенальти спас мадридцев от конфуза.

Матч, в котором ЦСКА попытается повторить подвиг итальянцев, начнется в 22:05 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.