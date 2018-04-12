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Британцев пугают российскими фанатками
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Британцев пугают российскими фанатками 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Британские СМИ пугают иностранных гостей чемпионата мира 2018 года русскими фанатками, сообщает «Чемпионат».
Так, британский таблоид Express опубликовал видео, на котором дерутся около 10 российских девушек-болельщиц. По мнению автора статьи, кадры запечатлели россиянок, которые «тренируются» избивать англичан, которые посетят матчи мундиаля.
Между тем, отмечает «Чемпионат», видеоролик был впервые опубликован в интернете еще несколько лет назад.
Накануне Express предупредил читателей о «необычных» российских законах. Так, фанатам, которые намерены посетить Россию летом 2018-го, посоветовали всегда иметь при себе паспорта, не фотографировать «все подряд» и не ездить на автомобиле с грязными и пыльными номерами.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске. Соперниками сборной России по группе А будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
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