Британцев пугают российскими фанатками

Британские СМИ пугают иностранных гостей чемпионата мира 2018 года русскими фанатками, сообщает «Чемпионат».

Так, британский таблоид Express опубликовал видео, на котором дерутся около 10 российских девушек-болельщиц. По мнению автора статьи, кадры запечатлели россиянок, которые «тренируются» избивать англичан, которые посетят матчи мундиаля.

Между тем, отмечает «Чемпионат», видеоролик был впервые опубликован в интернете еще несколько лет назад.

Накануне Express предупредил читателей о «необычных» российских законах. Так, фанатам, которые намерены посетить Россию летом 2018-го, посоветовали всегда иметь при себе паспорта, не фотографировать «все подряд» и не ездить на автомобиле с грязными и пыльными номерами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске. Соперниками сборной России по группе А будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.