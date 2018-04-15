Манифестанты в Барселоне требуют освободить каталонских политиков

Массовая акция протеста с требованием освободить политиков, находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением незаконного референдума о независимости, проходит в Барселоне, передает РИА Новости. Шествие под лозунгом «За права и свободы, за демократию и сплоченность, хотим, чтобы вы были дома!» проходит по центральным улицам города. По данным Городской гвардии, в ней участвуют 315 тысяч человек.

Митинг проходит спустя шесть месяцев после ареста лидеров общественных организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural Жорди Санчеса (во время заключения он оставил этот пост, но был избран в каталонский парламент) и Жорди Куишара. В акции принимают участие известные каталонские политики, в том числе спикер парламента Роже Торрен, мэр Барселоны Ада Колау и бывший глава каталонского правительства Артур Мас.

В настоящее время девять политиков находятся в мадридских тюрьмах. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Инициаторами акции выступила платформа «Пространство демократии и сосуществания» — недавно созданная организация, в которую вошли десятки политических и общественных организаций, в том числе «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultural, а также профсоюзы «Рабочие комиссии» и «Всеобщий союз трудящихся».