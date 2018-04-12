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Вернблум пропустит матч Лиги Европы с «Арсеналом»
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Футболист ЦСКА Вернблум пропустит ответный матч Лиги Европы с «Арсеналом» из-за травмы 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Шведский полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум не сыграет в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против английского "Арсенала" из-за повреждения ребра. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Ответная игра между ЦСКА и "Арсеналом" пройдет в четверг в Москве, начало встречи — 22:05 мск. В первом матче в Лондоне ЦСКА проиграл со счетом 1:4.
В текущем сезоне Вернблум провел 36 матчей во всех турнирах, забив восемь голов. В нынешнем сезоне Лиги Европы полузащитник сыграл пять встреч без замен и забил один гол.
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