Члена сборной Венесуэлы по футболу застрелили

Члена сборной Венесуэлы по футболу убили выстрелом в голову

Физиотерапевт молодежной сборной Венесуэлы по футболу Хесус Гуакаран был убит выстрелом в голову на выходе из аптеки. Об этом сообщает Fourfourtwo.

Трагедия произошла утром 11 апреля. Убийца оставил вещи Гуакарана не тронутыми и покинул место преступления на мотоцикле.

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