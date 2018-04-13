Три футболиста ЦСКА завершат карьеру

Три футболиста ЦСКА намерены завершить карьеру ближайшим летом

Защитники московского ЦСКА Сергей Игнашевич , а также братья Василий и Алексей Березуцкие намерены завершить карьеру нынешним летом, передает газета "Известия" со ссылкой на источник из близкого окружения самих игроков.

"Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение. Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола.

При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности", — заявил собеседник издания.

Алексей Березуцкий выступает за армейский клуб с 2001 года, а его брат Василий — с 2002 года. Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году.