Ещё
Три футболиста ЦСКА завершат карьеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три футболиста ЦСКА намерены завершить карьеру ближайшим летом 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Защитники московского ЦСКА Сергей Игнашевич, а также братья Василий и Алексей Березуцкие намерены завершить карьеру нынешним летом, передает газета "Известия" со ссылкой на источник из близкого окружения самих игроков.
"Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение. Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола.
При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде — за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности", — заявил собеседник издания.
Алексей Березуцкий выступает за армейский клуб с 2001 года, а его брат Василий — с 2002 года. Игнашевич перешел в ЦСКА в 2004 году.
Газета.Ru: последние новости
"Марсель" победил "РБ Лейпциг" и вышел в полуфинал Лиги Европы Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА Капитан "Барселоны" Иньеста начнет следующий сезон в Китае
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото99
Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»4
Хоккеисты из РФ устроили стычку в НХЛ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение