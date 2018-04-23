В города проведения ЧМ-2018 ограничат въезд автобусов

В города проведения ЧМ-2018 с лета ограничат въезд автобусов

Ограничения для въезда автобусов в города проведения ЧМ-2018 вводятся с 1 июня, сообщает Росавтодор.

С 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи; с 1 по 30 июня — на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.

«Запрет коснется всех автобусов за исключением автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам; автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (при условии, что владельцы таких автобусов направили уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов в транспортную дирекцию ЧМ-2018), а также автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД России принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В данный момент Минтранс разрабатывает соответствующий дорожный знак для обозначения вводимых ограничений, который по форме и размерам будет таким же, как знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, но на нем изобразят не грузовик, а автобус.