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В города проведения ЧМ-2018 ограничат въезд автобусов
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В города проведения ЧМ-2018 с лета ограничат въезд автобусов 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Ограничения для въезда автобусов в города проведения ЧМ-2018 вводятся с 1 июня, сообщает Росавтодор.
С 1 июня по 17 июля будет ограничен въезд на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи; с 1 по 30 июня — на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска.
«Запрет коснется всех автобусов за исключением автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам; автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (при условии, что владельцы таких автобусов направили уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов в транспортную дирекцию ЧМ-2018), а также автобусов, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД России принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В данный момент Минтранс разрабатывает соответствующий дорожный знак для обозначения вводимых ограничений, который по форме и размерам будет таким же, как знак, запрещающий движение грузовых автомобилей, но на нем изобразят не грузовик, а автобус.
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в городах проведения ЧМ-2018 будут закрыты крупные предприятия, а в портах этих городов будет запрещена перевалка опасных грузов.
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