Дворкович назвал любимый клуб

Аркадий Дворкович: «Верю, что „Енисей“ выйдет в премьер-лигу!»

Сегодня, 13 апреля, в стенах манежа «Футбол-Арена Енисей» в рамках Красноярского экономического форума состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие известные в прошлом футболисты, а также федеральные и региональные политики.

Советский спорт

Матч, проходивший под комментарий известного тележурналиста Григория Твалтвадзе, продолжался пятьдесят минут и завершился боевой ничьей — 6:6.