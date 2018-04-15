Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой» 

Встреча «Уфы» и ЦСКА в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги завершилась ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник», сообщает «Чемпионат».
«Уфа» открыла счет на 41-й минуте — гол после передачи Дмитрия Стоцкого забил Дмитрий Сысуев. На 78-й минуте Ахмед Муса после передачи Фёдора Чалова точным ударом послал мяч в ворота противника.
ЦСКА (45 очков) находится на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, он опережает «Зенит», у которого в активе столько же очков, по дополнительным показателям. «Уфа» (35) заняла седьмую строчку.