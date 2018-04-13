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Торбинский остался в шоке от условий в ФНЛ
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Экс-полузащитник сборной России остался в шоке от условий в ФНЛ 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»
Полузащитник калининградской "Балтики" Дмитрий Торбинский поделился впечатлениями от выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Слова Торбинского приводит Sport24.ru.
"Удивило, что все бьются. Трудно понять, кто лидер, кто нет. Играющих команд немного, больше физики, единоборств. Порой смотришь и не понимаешь, кто фаворит. Например, играли мы с "Факелом": они вроде бы на последнем месте, а так и не скажешь. Играли нормально, даже на таком поле пытались что-то создавать", — рассказал 33-летний полузащитник.
При этом он оказался шокирован состоянием стадионов и полей.
"Очень ровная лига. Но остальное — тихий ужас. В Дзержинске, к примеру, мы играли на полуразвалившемся стадионе. Поля в ФНЛ очень плохие. Хорошее пока было только в Краснодаре. В Нижнем Новгороде — искусственное, далеко не нового поколения. Технологии потихонечку идут вперёд, нужно стелить нормальные поля", — сказал Торбинский.
Торбинский перешел в "Балтику" в феврале 2018 года. В период с 2007 по 2016 год он выступал за сборную России, сыграв в ее составе 30 матчей и забив два мяча.
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