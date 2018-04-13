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В «Барселоне» задумались над увольнением тренера
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В «Барселоне» задумались над увольнением тренера 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com/fcbarcelona
Руководство «Барселоны» может уволить главного тренера клуба Эрнесто Вальверде после неудачного выступления в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на издание Sport.es.
Как утверждают источники издания, руководство «Барселоны» считает, что вылетев из Лиги чемпионов, клуб освободил путь к завоеванию трофея своему главному сопернику — мадридскому «Реалу».
Дальнейшее пребывание Эрнесто Вальверде в клубе зависит от того, насколько он справится с поставленной руководством задачей выиграть национальный чемпионат и Кубок Испании, и с тем, какие результаты в сезоне покажет «Реал».
Одно дело, если «Барселона» возьмет оба испанских трофея, а «Реал» вылетит из полуфинала Лиги чемпионов, другое — если каталонцы выиграют только чемпионат, а мадридцы победят в ЛЧ.
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