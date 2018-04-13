Букмекеры оценили шансы команд в еврокубках после жеребьевки

В Ньоне прошла жеребьёвка еврокубковых полуфиналов. По её итогам в полуфинале Лиги Чемпинов «Бавария» сыграет с «Реалом» , а «Ливерпуль» — с «Ромой». В Лиге Европы Олимпик сыграет с Ред Булл Зальцбург, а Арсенал с Атлетико Мадрид . В bwin оценили шансы команд на победу в каждом из турниров.

В Лиге Чемпионов Букмекер bwin считает фаворитом «Реал» и предлагает поставить на третью подряд победу мадридцев в турнире за 3.00 (33% вероятности на победу). Вторым и третьим в списке претендентов расположились «Ливерпуль» и «Бавария» — коэффициент на победу каждой составляет из команд 3.30 (30% на победу в турнире). Явным аутсайдером главного клубного турнира Европы в bwin видят «Рому»: шансы итальянского клуба оценены в 8.00.

В Лиге Европы фаворитом называется Атлетико Мадрид — коэффициент на победу испанского клуба составляет 2.20 (45% вероятности на победу). Вторым и третьим в списке претендентов стоят Олимпик и Арсенал с коэффициентом 4.0 (25%). На последнем месте расположился Ред Булл Зальцубрг, коэффициент на победу в турнире для австрийской команды составляет 6,75 (15% вероятности на победу).

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 мая. Первые матчи Лиги Европы пройдут 26 апреля, ответные — 3 мая.