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УЕФА завел дело в отношении ЦСКА
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УЕФА завел дело в отношении ЦСКА 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского ЦСКА из-за поведения болельщиков команды во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщает «Чемпионат.com».
По информации пресс-службы УЕФА, в отношении ЦСКА открыто дело по трем нарушениям дисциплинарного регламента: фанаты красно-синих использовали пиротехнические изделия, бросали на поле посторонние предметы и блокировали лестничные проходы стадиона «ВЭБ Арена». Дело будет рассмотрено 31 мая.
12 апреля московский ЦСКА встречался с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Армейцы вели со счетом 2:0, но удержать преимущество не сумели: матч завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч в полуфинал турнира прошел «Арсенал».
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