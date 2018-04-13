УЕФА завел дело в отношении ЦСКА

По информации пресс-службы УЕФА, в отношении ЦСКА открыто дело по трем нарушениям дисциплинарного регламента: фанаты красно-синих использовали пиротехнические изделия, бросали на поле посторонние предметы и блокировали лестничные проходы стадиона «ВЭБ Арена». Дело будет рассмотрено 31 мая.

12 апреля московский ЦСКА встречался с лондонским «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги Европы. Армейцы вели со счетом 2:0, но удержать преимущество не сумели: матч завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч в полуфинал турнира прошел «Арсенал».