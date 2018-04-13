«Челси» пожаловался в УЕФА на инциденты с болельщиками в Барселоне

Лондонский клуб «Челси» направил официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за происшествий с участием болельщиков команды до и после гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба. По информации пресс-службы «Челси», многие поклонники команды пожаловались на плохую организацию матча, недостаточный контроль за передвижением больших групп фанатов и жестокое обращение к ним стюардов и полиции. Ранее экс-футболист «Челси» признался, что хотел врезать Роналдиньо.