Эксперт назвал успешным выступление ЦСКА в еврокубках 

Бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Булавин в интервью "Газете.Ru" оценил выступление московского ЦСКА в еврокубках сезона-2017/18.
"Это успех! Тренер армейцев Виктор Гончаренко ввел молодых игроков в состав команды, которые выглядели достойно. Несмотря на не очень уверенную игру в Лондоне, это все равно большой опыт для них. А Александр Головин и вовсе показывает запредельный уровень", — сказал он.
Булавин также подчеркнул, что красно-синие сумели добиться высокого результата, несмотря на проблемы с составом.
"Вообще ЦСКА — это ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Учитывая небольшую скамейку, армейцы показали в этом сезоне в еврокубках просто блестящий результат", — заключил эксперт.
ЦСКА начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. В группе А, где также выступали "Манчестер Юнайтед", "Базель" и "Бенфика", армейцы заняли третье место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. Во втором по значимости европейском клубном турнире красно-синие дошли до стадии четвертьфинала, где с общим счетом 3:6 уступили лондонскому "Арсеналу".