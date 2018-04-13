Эксперт назвал успешным выступление ЦСКА в еврокубках

"Это успех! Тренер армейцев Виктор Гончаренко ввел молодых игроков в состав команды, которые выглядели достойно. Несмотря на не очень уверенную игру в Лондоне, это все равно большой опыт для них. А Александр Головин и вовсе показывает запредельный уровень", — сказал он.

Булавин также подчеркнул, что красно-синие сумели добиться высокого результата, несмотря на проблемы с составом.

"Вообще ЦСКА — это ярчайший пример идеального сплава опыта и молодости. Учитывая небольшую скамейку, армейцы показали в этом сезоне в еврокубках просто блестящий результат", — заключил эксперт.