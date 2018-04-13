Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы

"Спартак" должен был проходить дальше, но не хватило готовности. Первый тайм матча в Москве, который команда провалила, проиграв со счетом 0:3, очень сильно испортил положение команды. Из-за него команда и вылетела", — сказал Бушманов.

"Спартак" начал еврокубковый сезон-2017/18 в Лиге чемпионов. В группе Е, где также выступали "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор", красно-белые заняли третье место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, где выбыли на стадии 1/16 финала турнира, уступив в двухматчевом противостоянии со счетом 2:4 "Атлетику" из Бильбао.