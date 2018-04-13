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Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
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Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о выступлении московской команды в Лиге Европы.
"Спартак" должен был проходить дальше, но не хватило готовности. Первый тайм матча в Москве, который команда провалила, проиграв со счетом 0:3, очень сильно испортил положение команды. Из-за него команда и вылетела", — сказал Бушманов.
"Спартак" начал еврокубковый сезон-2017/18 в Лиге чемпионов. В группе Е, где также выступали "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор", красно-белые заняли третье место и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, где выбыли на стадии 1/16 финала турнира, уступив в двухматчевом противостоянии со счетом 2:4 "Атлетику" из Бильбао.
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