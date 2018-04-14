«Ювентус» близок к приобретению футболиста «Манчестер Юнайтед» 

Туринский «Ювентус» может приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, футболист согласился на переход в итальянский клуб. В ближайшее время представители клубов начнут переговоры по трансферу 28-летнего итальянца.
Дармиан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. За это время он принял участие в 101 матче и забил один мяч. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел пять встреч в составе команды, дважды выходя на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника петербургского "Зенита" и сборной Аргентины по футболу Леандро Паредеса.