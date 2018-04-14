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«Ювентус» близок к приобретению футболиста «Манчестер Юнайтед»
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«Ювентус» близок к приобретению футболиста «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Туринский «Ювентус» может приобрести защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана, сообщает "Советский спорт".
По информации Tuttosport, футболист согласился на переход в итальянский клуб. В ближайшее время представители клубов начнут переговоры по трансферу 28-летнего итальянца.
Дармиан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. За это время он принял участие в 101 матче и забил один мяч. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел пять встреч в составе команды, дважды выходя на поле в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника петербургского "Зенита" и сборной Аргентины по футболу Леандро Паредеса.
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