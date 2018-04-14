«Ювентус» близок к приобретению футболиста «Манчестер Юнайтед»

По информации Tuttosport, футболист согласился на переход в итальянский клуб. В ближайшее время представители клубов начнут переговоры по трансферу 28-летнего итальянца.

Дармиан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. За это время он принял участие в 101 матче и забил один мяч. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел пять встреч в составе команды, дважды выходя на поле в стартовом составе.