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Травмированный Неймар вернется на поле
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Травмированный Неймар вернется на поле в матче против «Кана» 

Газета.Ru 16 апреля 2018
Фото: Reuters
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии может вернуться на поле для участия в матче последнего тура чемпионата Франции против "Кана". Об этом сообщает "Советский спорт".
"Последний медосмотр у меня, если я не ошибаюсь, 17 мая. И после этого я смогу играть. На прошлой неделе у меня было обследование. Все хорошо. Надеюсь, что восстановление продолжится в том же духе, и я вернусь на поле как можно скорее", — приводит слова Неймара Sky Sports.
Также спортсмен назвал участие в чемпионате мира своей мечтой.
"Я каждый день прохожу курс лечения. Как только я начну тренироваться, буду работать усерднее, чем когда-либо, потому что чемпионат мира — это мечта", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед".
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