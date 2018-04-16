Травмированный Неймар вернется на поле в матче против «Кана»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии может вернуться на поле для участия в матче последнего тура чемпионата Франции против "Кана". Об этом сообщает "Советский спорт".

"Последний медосмотр у меня, если я не ошибаюсь, 17 мая. И после этого я смогу играть. На прошлой неделе у меня было обследование. Все хорошо. Надеюсь, что восстановление продолжится в том же духе, и я вернусь на поле как можно скорее", — приводит слова Неймара Sky Sports.

Также спортсмен назвал участие в чемпионате мира своей мечтой.

"Я каждый день прохожу курс лечения. Как только я начну тренироваться, буду работать усерднее, чем когда-либо, потому что чемпионат мира — это мечта", — добавил он.