Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения

Встреча проходила на стадионе «Астана Арена». «Астана» принимала на свой поле «Кайрат». Встреча закончилась со счётом 1:1.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме хозяева поля вышли вперёд благодаря голу Бактийора Зайнутдинова. Но появившийся на поле на 63-й минуте после замены Аршавин смог выровнять счет.

«Астана» (13 очков) занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Кайрат» находится на третьем месте.