Ещё
Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Гол российского нападающего Андрея Аршавина спас от поражения футбольный клуб «Кайрат» из Алма-Аты в матче 5-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны», сообщает «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Астана Арена». «Астана» принимала на свой поле «Кайрат». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме хозяева поля вышли вперёд благодаря голу Бактийора Зайнутдинова. Но появившийся на поле на 63-й минуте после замены Аршавин смог выровнять счет.
«Астана» (13 очков) занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Кайрат» находится на третьем месте.
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
«Локомотив» разгромил «Динамо»
Петкович променяла секс на книги
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение