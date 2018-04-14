Гол Аршавина спас «Кайрат» от поражения 

Гол российского нападающего Андрея Аршавина спас от поражения футбольный клуб «Кайрат» из Алма-Аты в матче 5-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны», сообщает «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Астана Арена». «Астана» принимала на свой поле «Кайрат». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме хозяева поля вышли вперёд благодаря голу Бактийора Зайнутдинова. Но появившийся на поле на 63-й минуте после замены Аршавин смог выровнять счет.
«Астана» (13 очков) занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Кайрат» находится на третьем месте.