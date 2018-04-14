Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»

Манчини высказался об уходе в сборную Италии

«Слухи о моём уходе в сборную Италии? Слухов вообще ходит много. Я не делал пока абсолютно ничего, что могло бы дать почву для этих слухов. Поэтому ничего не могу вам сказать», — заявил он.

Ранее итальянский СМИ увязали его недавнюю поездку в Рим с переговорами с Федерацией футбола Италии, где он рассматривается как основной кандидат на работу со сборной.

На пост главного тренера «Зенита» Манчини был назначен 1 июня 2017 года. Соглашение предполагает трехлетнее сотрудничество с возможностью продления ещё на два года.