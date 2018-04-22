Ещё
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Каталонская «Барселона» разгромила «Севилью» в финальном матче Кубка Испании. Встреча состоялась в субботу, 21 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой сине-гранатовых со счетом 5:0.
В составе каталонцев отличились Луис Суарес (14-я, 40-я минута), Лионель Месси (31-я), Андреас Иньеста (52-я) и Филиппе Коутиньо (с пенальти, 69-я). Месси дважды ассистировал партнерам, еще по одному голевому пасу отдали Коутиньо и Жорди Альба.
«Барселона» выиграла национальный Кубок 30-й раз в истории. Кроме того, в активе сине-гранатовых 24 титула чемпионов Испании. За пять туров до окончания нынешнего розыгрыша первенства страны каталонцы возглавляют таблицу с 83 очками. На втором месте расположился мадридский «Атлетико» (71 очко). Третью строчку занимает «Реал» (68 очков).
18 апреля стало известно, что Иньеста продолжит карьеру в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 33-летний полузащитник — воспитанник каталонского клуба, он провел в нем всю карьеру.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение94
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП215
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем26
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение