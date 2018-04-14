Смолов пропустит матч «Краснодара» с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек 

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию в первом тайме матча с тульским «Арсеналом» в 26-м туре российской Премьер-Лиги.
Это четвёртое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России. Из-за перебора жёлтых карточек форвард пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится 22 апреля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал». После первого тайма счёт 2:0 в пользу «быков», голы забивали Виктор Классон Сергей Петров.