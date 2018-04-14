Ещё
Смолов пропустит матч «Краснодара» с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов пропустит матч «Краснодара» с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за симуляцию в первом тайме матча с тульским «Арсеналом» в 26-м туре российской Премьер-Лиги.
Это четвёртое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России. Из-за перебора жёлтых карточек форвард пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится 22 апреля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Арсенал». После первого тайма счёт 2:0 в пользу «быков», голы забивали Виктор Классон Сергей Петров.
Чемпионат.com: последние новости
Манчини — о сборной Италии: не делал ничего, чтобы дать почву для этих слухов Мевля: «Зенит» должен играть ещё лучше «Тосно» будет проводить домашние матчи на стадионе «Петровский»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение