Смолов разглядел судейский сговор в матче с «Арсеналом»

Смолов высказался о «великолепном» чемпионате и разглядел судейский сговор

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что судья матча с тульским «Арсеналом» намеренно дал ему четвертую в сезоне желтую карточку, которая не позволит ему сыграть с ЦСКА. Слова форварда передает Rusfootball.

В первом тайме Смолов упал в штрафной соперника, однако получил предупреждение за симуляцию.

«Ни разу за свою карьеру не комментировал судейство, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием… Судья стоит в трех метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, дает мне четвертую желтую карточку в преддверии матча с ЦСКА… Я не знаю. Если ее не отменят, то мне все понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», — заявил Смолов.

Когда один из журналистов указал, что по регламенту турнира отменить можно только красную карточку, игрок заявил: «Ну отлично, все понятно тогда. Чемпионат великолепный, судейский корпус работает».

По словам форварда, он показал арбитру Артему Чистякову , что на его бутсах появилась дырка. Тот ответил, что Смолов упал картинно. Игрок «Краснодара» также высказал мнение, что Чистяков дал ему карточку намеренно.

«ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег. У нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь», — сказал Смолов.

Встреча с «Арсеналом» прошла 14 апреля и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Смолов отметился голевой передачей. По регламенту турнира, игрок, получивший четыре желтые карточки, пропускает один матч. Поэтому форвард не сможет сыграть с ЦСКА. «Краснодар» опережает соперника на три очка, однако армейцы имеют один матч в запасе.