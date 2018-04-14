Аршавин не приедет на ЧМ в Россию

Аршавин: из-за чемпионата Казахстана не смогу приехать в Россию на ЧМ-2018

Нападающий казахстанского "Кайрата" и бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что скорее всего не сможет приехать на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Здесь же будет чемпионат Казахстана. Вы же не останавливаете чемпионат. Я, наверное, даже посмотреть не съезжу", — приводит слова Аршавина Sports.kz.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Чемпионат Казахстана 2018 года проводится с марта по ноябрь.

Ранее сообщалось, что Аршавин стал участником потасовки после матча между чемпионата Казахстана с "Астаной", в которой россиянин спас "Кайрат" от поражения.