Удалившему Буффона судье угрожают расправой

Арбитру матча «Реал» — «Ювентус» угрожают расправой

Английский футбольный арбитр Майкл Оливер , судивший ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом", получает угрозы в свой адрес после назначения пенальти в ворота итальянцев и удаления основного голкипера команды Джанлуиджи Буффона

Сообщается, что угрозы начали сыпаться на арбитра после того, как номер телефона его жены Люси оказался в соцсетях. Супруга Оливера также является судьей и работает на матчах местной суперлиги, отмечает ТАСС . Сейчас семья арбитров переживает настоящую травлю. В соцсетях публикуются тексты оскорбительного характера, в том числе с угрозой расправы.

Угрозы приходят и по почте. Кроме того, одной из целей хулиганов стал дом супругов, в парадную дверь которого зачастую стучат, употребляя при этом ненормативную лексику. Английская полиция уже начала расследование по данным эпизодам.