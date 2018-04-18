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Каррера готов уйти в отставку
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Каррера заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Спартака» после вылета из Кубка России 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
После поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России по футболу главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что с пониманием отнесётся к решению руководства клуба прекратить сотрудничество с ним, если таковое будет принято.
«Я готов к тому, что руководство решит расстаться со мной. Но я выполняю свою работу во всех ситуациях. Римские императоры в таких ситуациях всегда вставали с колен и шли вперёд. Нужно забывать о поражениях и двигаться дальше», — приводит слова итальянского специалиста корреспондент RT.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тосно» в серии пенальти и вылетел из Кубка России.
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